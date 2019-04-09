МВФ подтвердил прогноз по экономике Украины

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 2,7% по итогам текущего года. Об этом говорится в сообщении МВФ во вторник, 9 апреля.

Также сохранен прогноз роста ВВП на 2020 год - 3%.

Среднегодовая инфляция на текущий год прогнозируется на уровне 8%, а на 2020 – 5,9%.

На конец текущего года инфляция, по прогнозу МВФ, должна составить 7%, а на конец 2020 – 5,6%.

Дефицит текущего счета платежного баланса улучшен с 2,9% до 2,5% ВВП в текущем году. На 2020 год этот показатель прогнозируется на уровне 2,4% ВВП.

В то же время, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год на 0,2% пункта, до 3,3%, оценки на 2020 год остались без изменения - 3,6%, как и в 2018 году.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2019 года рост ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,2%.