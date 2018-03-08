МВФ потребовал от украинской власти масштабную земельную реформу

Источник: Українські новини

МВФ ожидает, что украинская власть в ближайшее время примет масштабную земельную реформу.

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Новое время".

"Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду", - сказал он.

По словам Люнгмана, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ.

"В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной", – напомнил он.