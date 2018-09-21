МВФ предлагает Киеву приватизировать таможню

Источник: Корреспондент.net

Украине следует пересмотреть отношение к перечню объектов, которые якобы невозможно приватизировать. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован в ходе Ukrainian Financial Forum 2018, который проходит в Одессе 20-21 сентября, передает в пятницу, 21 сентября.

"Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Кто сказал, что государство должно выдавать справки?" - поинтересовался он.

По мнению Рашкована, Украине в этом вопросе следует обратиться к мировой практике, которая свидетельствует, что то, что в Украине запрещено к приватизации, в мире отлично работает в частной собственности.

"Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности", - подчеркнул финансист.

Также Рашкован высказал мнение, что перечня запрещенных к приватизации объектов не должно быть вообще, поскольку никто не может гарантировать, что этот список является постоянным, и завтра он не расширится еще больше.

"Нельзя оставлять даже маленького списка. Потому что завтра этот маленький список станет больше", - отметил он.