МВФ: В госбюджете Украины значительные риски

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд видит большие риски для доходов и расходов госбюджета Украины на 2018 год, но при этом согласен с целевым ориентиром дефицита бюджета на уровне около 2,5% ВВП.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянного представителя Фонда в Украине Йосту Люнгмана.

Впервые комментируя украинский бюджет, он сказал, что МВФ еще не закончил оценку документа и налогового законодательства, но уже выражает беспокойство.

"В целом, хоть мы и согласны с целевым ориентиром дефицита бюджета на следующий год, мы видим значительные риски со стороны бюджетных доходов и расходов", – сказал Люнгман.

Он добавил, что МВФ надеется продолжить переговоры с правительством Украины в ближайшие дни и решить, нужны ли дополнительные меры для корректировки бюджета в соответствии с программой.