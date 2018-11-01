Мы фиксируем тотальную безнаказанность преступлений против журналистов, – Human Rights Watch

Источник: Українські новини

Координатор международной неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch Таня Купер констатировала тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

Об этом она сообщил в своем выступлении в ходе общественных слушаний"Физическая безопасность журналистов и свобода слова в Украине".

"Вот уже второй год в нашем ежегодном докладе мы фиксируем ухудшение ситуации со свободой слова в Украине. Мы документируем факты нарушений свободы слова и выражения мнения. ... Мы призываем украинские власти защищать украинских журналистов не только от физических атак, но и от оказания давления, которое приводит к самоцензуре, страхам и нежеланию освещать некоторые темы. Мы призываем позитивно влиять на общественное пространство, чтобы журналисты чувствовали себя свободно и безопастно выполняли свою работу", - сказала Купер.

Координатор Human Rights Watch уточнила, что очень важно восприятие журналистской работы как в обществе, так и со стороны государственных структур. "Журналисты - не враги, с которыми надо бороться, а эксперты, от которых можно услышать конструктивную критику, с которыми нужно вести диалог, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - отметила она.

"Нас беспокоит тотальная безнаказанность в отношении физических атак, которым подвергаются журналисты в Украине, и которые задокументированы и нами, и нашими коллегами. Мы напоминаем, что убийство Павла Шеремета до сих пор не расследовано, не смотря на значимость этого дела и обещания высокопоставленных правительственных чиновников. Мы констатируем, что не расследовано не только это преступление, но и многие другие", - подчеркнула Купер.