"Мы не допустим второго Кипра на Донбассе": Что Волкер имел в виду?
Источник: 112.ua
Удивительная как для дипломатических заявлений конкретика в словах спецпредставителя по делам Украины Курта Волкера помогает получше очертить круг вариантов, которые обсуждаются как возможное решение конфликта на Донбассе.
В частности, четко подчеркивается, что международное сообщество не рассматривает "кипрский вариант", поскольку не хочет продолжительного конфликта.
"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им многого стоить. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы", - заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос на брифинге в Государственном департаменте.
Два варианта – замороженный конфликт либо вывод войск – в той или иной степени озвучивались и ранее, однако, пожалуй, едва ли не впервые спецпредставитель США Волкер озвучил вариант ситуации, которого они точно не хотят, – это Кипр.
Цитата в подаче "Голоса Америки":
"Международное сообщество не хочет еще один Кипр. Не знаю, сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет Украина".
Чтобы примерно понять, в каком направлении двигать мысль, – для начала уточним, чем, собственно, ситуация на Кипре примечательна.
Итак:
- Радикалы из подпольной организации ЕОКА-В при поддержке греческой хунты (режима "черных полковников") отстранили от руководства островом президента Макариоса. Сама организация выступала за присоединение Кипра к Греции.
- События на Кипре не понравились туркам, которые высадили на острове более 10 тыс. военных (под предлогом защиты турецкого населения Кипра).
- В итоге остров де-факто разделился на две части: прогреческую и протурецкую.
- Интересно: турки воспользовались отстранением Макариоса для интервенции, однако после высадки перестали его признавать президентом Кипра.
- Части острова разделены линией. Ее охраняют миротворцы ООН.
- В 1983 году турецкая часть острова назвала себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако, единственной страной, признавшей ее, стала, ожидаемо, Турция.
- Периодически проводились (и проводятся) переговоры по объединению острова, но пока они безуспешны. Турция просто-напросто отказывается выводить свои войска (а заняли они более трети Кипра).
- Коротко об уровне переговоров на примере июля 2017 года: греки заявляют, что собственными усилиями несколько раз спасали переговоры от краха, турки не хотят идти на уступки (вышеупомянутый вывод войск например), аргументируя это тем, что должны защищать права и свободы турецких граждан на острове. Ну и параллельно Турция обвиняет Грецию "в отсутствии конструктива".
Собственно говоря, упор на нежелание еще одного длительного конфликта (и так за последние десятилетия насобиралось) и делается в высказываниях спецпредставителя США.
Отсюда следует:
- Международное сообщество напрягает длительная работа миротворцев на Кипре. Учитывая, что свои интересы жестко отстаивают (довольно часто во вред общему переговорному процессу) и Греция, и Турция, – пока объединение острова звучит слишком декларативно.
- А сообществу хотелось бы закрыть хотя бы одну тему подобных конфликтов. Тем более что идеи объединения декларируют обе стороны (во многих подобных ситуациях стороны даже не хотят об этом слушать).
- Тут важно отметить, в чем принципиальная разница: Украина усиленно работает над выполнением своих обязательств. Из двух сторон конфликта именно Украина готова даже жертвовать некоторыми собственными амбициями и терять козыри (особенно это важно в контексте выборов), чтобы продвинуться в переговорном процессе. В это же время Россия демонстративно не хочет слушать ничего, кроме выполнения их собственных условий.
- Это замечается международным сообществом, позицию которого (хотя, если уж уточнить предельно честно, позицию США) ретранслирует Волкер. В их глазах четко обозначился виновник того, что конфликт не заканчивается, – это Россия. Отсюда и слова "на кипрский вариант не рассчитывайте".
- По сути, если говорить упрощенно, ситуация выглядит так: "Вы, конечно, можете устроить замороженный конфликт, но это вам будет стоить слишком много денег. Давайте договариваться, тем более Украина на ряд уступок готова".
- Ситуация далека от выигрышной, однако Украине удалось практически невозможное – подвести международную дипломатию под хоть какое-то подобие конкретики.
- Если упростить еще больше, буквально до нескольких слов, – то это "Давайте что-то решать, а решить что-то мы должны точно".