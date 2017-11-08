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08.11.2017

"Мы не допустим второго Кипра на Донбассе": Что Волкер имел в виду?

Источник: 112.ua

Удивительная как для дипломатических заявлений конкретика в словах спецпредставителя по делам Украины Курта Волкера помогает получше очертить круг вариантов, которые обсуждаются как возможное решение конфликта на Донбассе.

В частности, четко подчеркивается, что международное сообщество не рассматривает "кипрский вариант", поскольку не хочет продолжительного конфликта.

"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им многого стоить. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы", - заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос на брифинге в Государственном департаменте.

Два варианта – замороженный конфликт либо вывод войск – в той или иной степени озвучивались и ранее, однако, пожалуй, едва ли не впервые спецпредставитель США Волкер озвучил вариант ситуации, которого они точно не хотят, – это Кипр.

Цитата в подаче "Голоса Америки":

"Международное сообщество не хочет еще один Кипр. Не знаю, сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет Украина".

Чтобы примерно понять, в каком направлении двигать мысль, – для начала уточним, чем, собственно, ситуация на Кипре примечательна.

Итак:

- Радикалы из подпольной организации ЕОКА-В при поддержке греческой хунты (режима "черных полковников") отстранили от руководства островом президента Макариоса. Сама организация выступала за присоединение Кипра к Греции.

- События на Кипре не понравились туркам, которые высадили на острове более 10 тыс. военных (под предлогом защиты турецкого населения Кипра).

- В итоге остров де-факто разделился на две части: прогреческую и протурецкую.

- Интересно: турки воспользовались отстранением Макариоса для интервенции, однако после высадки перестали его признавать президентом Кипра.

- Части острова разделены линией. Ее охраняют миротворцы ООН.

- В 1983 году турецкая часть острова назвала себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако, единственной страной, признавшей ее, стала, ожидаемо, Турция.

- Периодически проводились (и проводятся) переговоры по объединению острова, но пока они безуспешны. Турция просто-напросто отказывается выводить свои войска (а заняли они более трети Кипра).

- Коротко об уровне переговоров на примере июля 2017 года: греки заявляют, что собственными усилиями несколько раз спасали переговоры от краха, турки не хотят идти на уступки (вышеупомянутый вывод войск например), аргументируя это тем, что должны защищать права и свободы турецких граждан на острове. Ну и параллельно Турция обвиняет Грецию "в отсутствии конструктива".

Собственно говоря, упор на нежелание еще одного длительного конфликта (и так за последние десятилетия насобиралось) и делается в высказываниях спецпредставителя США.

Отсюда следует:

  1. Международное сообщество напрягает длительная работа миротворцев на Кипре. Учитывая, что свои интересы жестко отстаивают (довольно часто во вред общему переговорному процессу) и Греция, и Турция, – пока объединение острова звучит слишком декларативно.
  2. А сообществу хотелось бы закрыть хотя бы одну тему подобных конфликтов. Тем более что идеи объединения декларируют обе стороны (во многих подобных ситуациях стороны даже не хотят об этом слушать).
  3. Тут важно отметить, в чем принципиальная разница: Украина усиленно работает над выполнением своих обязательств. Из двух сторон конфликта именно Украина готова даже жертвовать некоторыми собственными амбициями и терять козыри (особенно это важно в контексте выборов), чтобы продвинуться в переговорном процессе. В это же время Россия демонстративно не хочет слушать ничего, кроме выполнения их собственных условий.
     
  4. Это замечается международным сообществом, позицию которого (хотя, если уж уточнить предельно честно, позицию США) ретранслирует Волкер. В их глазах четко обозначился виновник того, что конфликт не заканчивается, – это Россия. Отсюда и слова "на кипрский вариант не рассчитывайте".
  5. По сути, если говорить упрощенно, ситуация выглядит так: "Вы, конечно, можете устроить замороженный конфликт, но это вам будет стоить слишком много денег. Давайте договариваться, тем более Украина на ряд уступок готова".
  6. Ситуация далека от выигрышной, однако Украине удалось практически невозможное – подвести международную дипломатию под хоть какое-то подобие конкретики.
  7. Если упростить еще больше, буквально до нескольких слов, – то это "Давайте что-то решать, а решить что-то мы должны точно".  

 

 

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