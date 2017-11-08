"Мы не допустим второго Кипра на Донбассе": Что Волкер имел в виду?

Источник: 112.ua

Удивительная как для дипломатических заявлений конкретика в словах спецпредставителя по делам Украины Курта Волкера помогает получше очертить круг вариантов, которые обсуждаются как возможное решение конфликта на Донбассе.

В частности, четко подчеркивается, что международное сообщество не рассматривает "кипрский вариант", поскольку не хочет продолжительного конфликта.

"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им многого стоить. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы", - заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос на брифинге в Государственном департаменте.

Два варианта – замороженный конфликт либо вывод войск – в той или иной степени озвучивались и ранее, однако, пожалуй, едва ли не впервые спецпредставитель США Волкер озвучил вариант ситуации, которого они точно не хотят, – это Кипр.

Цитата в подаче "Голоса Америки":

"Международное сообщество не хочет еще один Кипр. Не знаю, сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет Украина".

Чтобы примерно понять, в каком направлении двигать мысль, – для начала уточним, чем, собственно, ситуация на Кипре примечательна.

Итак:

- Радикалы из подпольной организации ЕОКА-В при поддержке греческой хунты (режима "черных полковников") отстранили от руководства островом президента Макариоса. Сама организация выступала за присоединение Кипра к Греции.

- События на Кипре не понравились туркам, которые высадили на острове более 10 тыс. военных (под предлогом защиты турецкого населения Кипра).

- В итоге остров де-факто разделился на две части: прогреческую и протурецкую.

- Интересно: турки воспользовались отстранением Макариоса для интервенции, однако после высадки перестали его признавать президентом Кипра.

- Части острова разделены линией. Ее охраняют миротворцы ООН.

- В 1983 году турецкая часть острова назвала себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако, единственной страной, признавшей ее, стала, ожидаемо, Турция.

- Периодически проводились (и проводятся) переговоры по объединению острова, но пока они безуспешны. Турция просто-напросто отказывается выводить свои войска (а заняли они более трети Кипра).

- Коротко об уровне переговоров на примере июля 2017 года: греки заявляют, что собственными усилиями несколько раз спасали переговоры от краха, турки не хотят идти на уступки (вышеупомянутый вывод войск например), аргументируя это тем, что должны защищать права и свободы турецких граждан на острове. Ну и параллельно Турция обвиняет Грецию "в отсутствии конструктива".

Собственно говоря, упор на нежелание еще одного длительного конфликта (и так за последние десятилетия насобиралось) и делается в высказываниях спецпредставителя США.

Отсюда следует: