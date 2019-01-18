18.01.2019
На 100 умерших 58 рожденных: за год численность населения Украины сократилась
Источник: Українські новини
В течение января-ноября 2018 года численность населения Украины сократилась на 208,8 тыс. человек и на 1 декабря составила 42 177,6 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 58 рожденных.
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