На $2 млрд меньше: Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

Надежда Савченко и Виктор Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Теперь он ждет ответа Службы безопасности Украины.

Представители Украины в трехсторонней контактной группе в Минске сообщили о готовности передать России 23 граждан РФ в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 апреля рекомендовал Раде принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

К апрелю 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям из 451: одно межгосударственное, 25 межправительственных и 18 межведомственных соглашений, заявили в МИД.

Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления

Проведение парламентских слушаний по безопасности журналистов в Украине дальше уже откладывать нельзя.

Страна за прошлый месяц экспортировала 47,2 тысяч т сахара. Это на 15% больше в сравнении с февралем. Половина всех поставок осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.

Больше всего жители Украины задолжали за поставку природного газа (16,4 млрд грн) и централизованное отопление и снабжение горячей воды (14,4 млрд грн), сообщает Госстат.

Международные резервы страны в марте сократились на 1,2% из-за платежей правительства и НБУ по внешнему долгу. По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта.

Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы. Санкция – штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Курсантов, контактировавших с больными, ежедневно осматривают медработники. Ни один больной курсант на территории института не находится.

В холдинге СКМ намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.

Ирландский лоукостер открыл доступ к продажам билетов на рейс Киев-Берлин (Борисполь-Шенефельд), запланированный на 2 сентября. Билет обойдется пассажирам в 26,99 евро.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров выплатит по 100 тыс. гривен помощи только тем освобожденным из плена украинцам, которые пройдут проверку Службой безопасности Украины.

Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. грн только после проверки СБУ

Всего было проведено девять обысков. В Службе безопасности предполагают, что оружие могло быть использовано для осуществления провокаций в городе.

Минэкономики прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду на 10% в 2019, на 11% в 2020 и на 20% в 2021

Тарифы на коммуналку будут расти еще минимум 3 года, - Минэкономики

В Пасхальную ночь глава государства посетил несколько христианских храмов Киева и приветствовал верующих с Воскресением Христовым.

После употребления освященного в церкви яйца и кулича можно приступать к переходу от постной пищи к скоромной

В 2019-м, согласно прогнозам МЭРТа, от Международного валютного фонда удастся получить $2 млрд (предыдущий прогноз — $3,4 млрд), в 2020-м — $1,5 млрд (предыдущий прогноз — $3,3 млрд), а в 2021-м — только $1 млрд.

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