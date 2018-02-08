На 8 Марта "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов

Источник: Українські новини

К Международному женскому дню 8 марта "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00 и прибытием в Одессу в 04:45.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов курсировать 7 и 10 марта в Западной Украине, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20 и прибытие в Рахова в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44 и прибытие в Киев в 09:15.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд № 152/151 Киев - Херсон выполните рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15 и прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33 и прибудет в Киев 19:33.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд № 179 Днепр - Киев. Рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепра в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.

Назначен дополнительный рейс скоростного поезда № 787/788 Харьков - Константиновка на 7 и 8 марта. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновки в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в Харьков в 09:50.

В ближайшие дни количество дополнительных поездов на мартовские выходные увеличится, сообщает пресс-служба ведомства.