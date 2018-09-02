На админгранице с Крымом искусственные очереди

Источник: Корреспондент.net

На административной границе с аннексированным Крымом представители так называемой "власти" полуострова создают искусственные очереди и дополнительно усиливают посты военными. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В частности, указано, что украинские пограничники зафиксировали искусственные очереди на админгранице.

"Сотрудники Госпогранслужбы не фиксировали никаких скоплений перед украинским КПВВ, но в то же время сегодня около 200 автомобилей ждали своей очереди перед так называемым "пунктом пропуска" (в Крыму - ред.), - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никаких причин для задержек не было, поскольку в среднем за сутки через КПВВ Чонгар в сторону Крыма админграницу пересекает около 400-500 автомобилей.

"То есть почти половина транспортных средств, пересекающих админграницу за все сутки, сразу стояли в очереди, созданной, вероятно, для "картинки туристического потока" или нежелания качественно работать", - добавили в ведомстве.