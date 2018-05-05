Найти

05.05.2018

На акции протеста в Москве задержали Алексея Навального

Источник: DW

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая, в 14.00 по местному времени начались акции сторонников оппозиционера Алекcея Навального. По данным организаторов, на митинг в Москве собрались много тысяч человек, полиция сообщает о 1,5 тысячи протестующих.

На митинге в российской столице на Пушкинской площади полиция задержала Навального и доставила в ОВД Красносельское. ГУ МВД России по Москве сообщило, что Навального вместе с экс-координатором его московского штаба Николаем Ляскиным задержали "за организацию несогласованного публичного мероприятия". Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, посетивший Навального, сообщил, что тому при задержании ушибли руку. 

Навальному вменяют статью о неповиновении полиции

В эфире YouTube-канала "Навальный LIVE" Яшин рассказал, что приехал к Навальному вместе с депутатской комиссией, решение в отношении оппозиционера еще не принято, его личные вещи не изъяли. Яшин предполагает, что Навального могут удерживать до суда, но намерен добиваться, чтобы его отпустили домой, пока вина не доказана. По словам Яшина, Навальному вменяют статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение распоряжению сотрудника полиции). 

В Москве задерживают также десятки других участников. Полиция перекрыла место сбора, действует довольно жестко и без разбора, отмечает корреспондент "Навальный LIVE". Задержания продолжаются в районе Страстного бульвара, который также перекрыт, сообщает корреспондент DW. Через несколько часов после начала митинга его участников вытеснили с Пушкинской площади, но они продолжили шествия. По данным "ОВД-Инфо", в Москве к 19.00 мск задержаны 704 человека.

Протест против блокировки Telegram

У здания Роскомнадзора в Москве около 50 активистов Либертарианской партии выразили недовольство решением о блокировке мессенджера Telegram. Они наклеили на вход в ведомство листовки и заклеили себе рты скотчем. Акция закончилась после того, как приехал автозак с десятком омоновцев, которые оцепили проезд и здание Роскомнадзора. 

В Санкт-Петербурге задержали журналистов

В Санкт-Петербурге участники акции прошли вдоль Адмиралтейства, скандируя "Он нам не царь!". Затем, как сообщает корреспондент DW, демонстранты вышли через Малую Морскую улицу на Невский проспект, выкрикивая лозунг "Долой царя!".

На проспекте полиция вытеснила с проезжей части митингующих, некоторые из которых строили баррикады из заграждений для автотранспорта. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 232 человека, в том числе корреспонденты "Дождя" и "Медиазоны".

В городах РФ задержаны более 1600 митингующих

Протесты под лозунгом "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", приуроченные к запланированной на 7 мая инаугурации переизбранного президента Владимира Путина, проходят или прошли примерно в 100 городах страны. В общей сложности, по данным "ОВД-Инфо" на 20.00 мск, в 23 городах РФ задержаны 1607 человек, в их числе - журналисты и десятки несовершеннолетних. Таким образом, побит показатель 26 марта 2017 года, когда в ходе антикоррупционных акций было задержано около 1500 россиян.

Порой сотрудники ОМОНа проявляли при задержании жестокость. Так, у корреспондента "МБХ.Медиа" Александра Скрыльникова, которого полицейский ударил дубинкой, зафиксирован разрыв легочной ткани, сообщила в Twitter координатор правозащиты "Открытой России" Полина Немировская.

В Москве оппозиционеры планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти предложили перенести акцию на окраину. Штаб Навального в ответ призвал своих сторонников выйти на Пушкинскую площадь. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала.

 


 
Новости раздела
Мир
05.05.2018
В Париже прошла демонстрация противников Макрона
Демонстранты не согласны с реформами французского президента и призывают к проведению конституционной реформы.
Мир
05.05.2018
В Германии прошли демонстрации за полную легализацию конопли
Акции за полную легализацию каннабиса состоялись в 21 городе немецкоговорящих стран. В них приняло участие несколько тысяч человек.
Мир
05.05.2018
Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста 5 мая
В Брюсселе указали на необходимость соблюдения фундаментальных прав, закрепленных в конституции.
Мир
04.05.2018
Торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно
Представители Китая и США обсуждали торговую политику и установление ограничительных мер на ввоз продукции. Ранее Пекин предложил Вашингтону пониженные пошлины на импорт автомобилей.
Мир
04.05.2018
Сторонники Навального задержаны в нескольких городах России
Некоторых задержанных сторонников Навального обвиняют в организации публичного мероприятия без уведомления о его проведении. Оппозиционер анонсировал проведение 5 мая акций протеста в преддверии инаугурации президента.
Мир
04.05.2018
Трамп сообщил о дате и месте встречи с Ким Чен Ыном
Место и время саммита определены, заявил президент США. Он пообещал сообщить подробности в ближайшее время.
Мир
04.05.2018
КНДР предпринимает новые шаги по сближению с Южной Кореей
Северная Корея откажется от собственного часового пояса. Кроме того, КНДР намерена запустить авиамаршруты в Южную Корею.
Мир
04.05.2018
Пробы из сирийской Думы доставлены в лабораторию ОЗХО
Анализ взятых образцов займет не менее трех недель. Миссия по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе продолжит свою работу по сбору информации.
Мир
04.05.2018
При столкновениях на границе Израиля с сектором Газа пострадали более 430 человек
На очередную акцию протеста на границе сектора Газа вышли около 10 тысяч палестинцев. Акции за право палестинских беженцев на возвращение на территорию Израиля продолжаются с 30 марта.
Мир
03.05.2018
Фото дня: в Нидерландах расцвело 7 миллионов тюльпанов
Каждый год высаживается более семи миллионов цветущих луковиц
Мир
03.05.2018
Волоколамский городской суд отклонил иск о закрытии полигона "Ядрово"
В своем обращении в суд местные жители требовали прекратить прием отходов и провести рекультивацию полигона. Еще один коллективный иск будет рассмотрен 7 мая.
Мир
03.05.2018
Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат
Лидеру протестного движения для избрания необходима поддержка депутатов правящей Республиканской партии Армении, которые обещают отдать голоса за Пашиняна в обмен на отказ от протестных акций.
Мир
03.05.2018
Очередная попытка сформировать правительство Италии провалилась
Президент Италии признал, что "более не видит перспектив создания правительства большинства". Возможно, продолжит работу правительство экспертов бывшего премьер-министра Паоло Джентилони.
Мир
03.05.2018
ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе
Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".
Мир
02.05.2018
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США.
Мир
02.05.2018
В Южной Корее дворник нашел в мусорном баке семь золотых слитков
Семь килограммов золота нашел уборщик международного аэропорта. Если в течение полугода не найдется хозяин золота, Мужчина сможет оставить находку себе.
Мир
02.05.2018
Германия призывает сохранять мирный характер протестов в Армении
МИД ФРГ призвал демонстрантов, политиков и силы безопасности сохранять спокойствие и выразил надежду, что в Армении удастся сформировать новое правительство мирным путем.
Мир
02.05.2018
В Армении ушел в отставку и.о. министра культуры
Артисты и деятели культуры в среду собрались у здания Минкультуры с требованием отставки министра. Во второй половине дня политик объявил о своем уходе.
Мир
02.05.2018
Новый турнир ФИФА может принести федерациям миллионные доходы
В Лиге наций ФИФА смогут принять участие более 200 национальных сборных, разбитых на семь дивизионов. Если в турнире победит европейская команда, то это принесет федерации до 75 млн долларов.
Мир
02.05.2018
Правящая партия Армении поддержит оппозиционного кандидата на выборах премьера
Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Пашинян призвал сторонников не выходить на улицы 3 мая.
Мир
01.05.2018
Комментарий: ЕС не должен поддаваться на уловки Трампа
Дональд Трамп решил продлить спор о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий еще на месяц. Евросоюзу не следует идти на поводу у американского президента, считает Бернд Ригерт.
Мир
01.05.2018
Лозунгом "Монстрации" в Новосибирске стала фраза "Севернее Кореи"
Традиционная массовая художественная акция, по мнению ее создателя, является своеобразным подведением итогов года. Поэтому абсурдистские лозунги участников живо реагировали на повестку дня.
Мир
01.05.2018
200 человек задержаны во время массовых беспорядков в Париже
Около 1200 экстремистов, членов так называемого "Черного блока", атаковали сотрудников полиции, а также громили магазины и рестораны на пути шествия французских профсоюзов.
Мир
01.05.2018
США объявили о завершающем этапе операции против ИГ в Сирии
По словам официального представителя Госдепартамента, дни экстремистской организации, контролирующей территорию в Сирии и терроризирующей людей, подходят к концу.
В Париже прошла демонстрация противников Макрона | Трамп заверил оружейное лобби в США в своей поддержке