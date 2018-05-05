На акции протеста в Москве задержали Алексея Навального

Источник: DW

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая, в 14.00 по местному времени начались акции сторонников оппозиционера Алекcея Навального. По данным организаторов, на митинг в Москве собрались много тысяч человек, полиция сообщает о 1,5 тысячи протестующих.

На митинге в российской столице на Пушкинской площади полиция задержала Навального и доставила в ОВД Красносельское. ГУ МВД России по Москве сообщило, что Навального вместе с экс-координатором его московского штаба Николаем Ляскиным задержали "за организацию несогласованного публичного мероприятия". Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, посетивший Навального, сообщил, что тому при задержании ушибли руку.

Навальному вменяют статью о неповиновении полиции

В эфире YouTube-канала "Навальный LIVE" Яшин рассказал, что приехал к Навальному вместе с депутатской комиссией, решение в отношении оппозиционера еще не принято, его личные вещи не изъяли. Яшин предполагает, что Навального могут удерживать до суда, но намерен добиваться, чтобы его отпустили домой, пока вина не доказана. По словам Яшина, Навальному вменяют статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение распоряжению сотрудника полиции).

В Москве задерживают также десятки других участников. Полиция перекрыла место сбора, действует довольно жестко и без разбора, отмечает корреспондент "Навальный LIVE". Задержания продолжаются в районе Страстного бульвара, который также перекрыт, сообщает корреспондент DW. Через несколько часов после начала митинга его участников вытеснили с Пушкинской площади, но они продолжили шествия. По данным "ОВД-Инфо", в Москве к 19.00 мск задержаны 704 человека.

Протест против блокировки Telegram

У здания Роскомнадзора в Москве около 50 активистов Либертарианской партии выразили недовольство решением о блокировке мессенджера Telegram. Они наклеили на вход в ведомство листовки и заклеили себе рты скотчем. Акция закончилась после того, как приехал автозак с десятком омоновцев, которые оцепили проезд и здание Роскомнадзора.