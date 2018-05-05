На акции протеста в Москве задержали Алексея Навального

В Санкт-Петербурге задержали журналистов
В Санкт-Петербурге участники акции прошли вдоль Адмиралтейства, скандируя "Он нам не царь!". Затем, как сообщает корреспондент DW, демонстранты вышли через Малую Морскую улицу на Невский проспект, выкрикивая лозунг "Долой царя!".
На проспекте полиция вытеснила с проезжей части митингующих, некоторые из которых строили баррикады из заграждений для автотранспорта. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 232 человека, в том числе корреспонденты "Дождя" и "Медиазоны".
В городах РФ задержаны более 1600 митингующих
Протесты под лозунгом "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", приуроченные к запланированной на 7 мая инаугурации переизбранного президента Владимира Путина, проходят или прошли примерно в 100 городах страны. В общей сложности, по данным "ОВД-Инфо" на 20.00 мск, в 23 городах РФ задержаны 1607 человек, в их числе - журналисты и десятки несовершеннолетних. Таким образом, побит показатель 26 марта 2017 года, когда в ходе антикоррупционных акций было задержано около 1500 россиян.
Порой сотрудники ОМОНа проявляли при задержании жестокость. Так, у корреспондента "МБХ.Медиа" Александра Скрыльникова, которого полицейский ударил дубинкой, зафиксирован разрыв легочной ткани, сообщила в Twitter координатор правозащиты "Открытой России" Полина Немировская.
В Москве оппозиционеры планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти предложили перенести акцию на окраину. Штаб Навального в ответ призвал своих сторонников выйти на Пушкинскую площадь. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала.