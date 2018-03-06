На Ан-26 в Сирии погибли генерал и 26 офицеров

Источник: Корреспондент.net

Во время катастрофы российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", – заявил в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

В свою очередь Telegram-канал проекта WarGonzo сообщает, что на борту Ан-26 предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев.

Также Inforesist со ссылкой на журналиста Семена Пегова пишет, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии были и бойцы ЧВК Вагнер.