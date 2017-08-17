На Андреевском спуске произошел обвал почвы

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве на Андреевском спуске, 16 из-за внезапного проседания почвы образовался огромный провал. Об этом сообщает "Общество Андреевский спуск" на своей странице в Facebook в среду, 16 августа.

По словам активистов, оползень произошел из-за масштабного строительства на опасных подвижных склонах Андреевского спуска.

"Сегодня в частной усадьбе №16, на границе с участком неправомерного строительства гостиничного комплекса ООО ”Маркон” произошло внезапное и глубокое проседание почвы непосредственно рядом с частным жилым домом. Обвал почвы произошел на участке дренажной системы КП СУППР, непосредственно на штольне", – говорится в сообщении.

По их словам, проседание не остановилось и продолжается, в результате чего открылись опоры подпорной стены, построенные ООО "Маркон".

Глубина провала, образовавшегося за считанные часы, составляет более 3,5 м, но за ночь провал увеличился почти вдвое.

Отметим, сегодня начались работы по засыпке провала и принятие решений по укреплению склона и участка дренажной системы.