На арсенале в Ичне локализована треть пожара

Согласно сообщению, по состоянию на 19.00 оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжает работу на территории арсенала.

"По оперативной информации, локализовано 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет один взрыв на 4-5 минут. Всего привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. В частности: пожарных танка ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки", – отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы. Их не привлекают к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.