На Авакова-младшего надели электронный браслет

Источник: Корреспондент.net

На сына министра внутренних дел Александра Авакова надели электронный браслетслежения. Подтверждающую фотографию он выложил на своей странице в Facebookвечером во вторник, 7 ноября.

"Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений!" – прокомментировал сын министра фото.