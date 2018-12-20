20.12.2018
На Азове построят морскую военную базу - Полторак
Источник: Корреспондент.net
Возле Азовского моря построят морскую военную базу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает в четверг, 20 декабря, телеканал Прямий.
"Я ставлю задачу командующему Военно-морских сил, чтобы подать расчеты для создания морской базы в Азовском море. Нам точно нужно усилить присутствие в Азовском море. Мы должны реагировать на угрозы в Азовском море", - отметил глава Минобороны.
Он также заверил, что Украина не согласится с очередной попыткой захватить новые территории страны.
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