На Азове построят морскую военную базу - Полторак

Источник: Корреспондент.net

Возле Азовского моря построят морскую военную базу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает в четверг, 20 декабря, телеканал Прямий.

"Я ставлю задачу командующему Военно-морских сил, чтобы подать расчеты для создания морской базы в Азовском море. Нам точно нужно усилить присутствие в Азовском море. Мы должны реагировать на угрозы в Азовском море", - отметил глава Минобороны.

Он также заверил, что Украина не согласится с очередной попыткой захватить новые территории страны.