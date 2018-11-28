На Азове заблокированы 35 кораблей – Омелян

Источник: Корреспондент.net

Украинские порты Мариуполя и Бердянска на Азовском море фактически заблокированы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook в среду, 28 ноября.

По информации министра, Россия блокирует заход и выход судов к этим портам. Сейчас разрешения на прохождение ожидают 18 кораблей.

"В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются к порту Бердянск, 14 – к порту Мариуполь. На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов у причалов в портах", – написал Омелян.

В целом заблокированы 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

"То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море. Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона", – отметил министр.

Он предположил, что цель России – блокирование работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с ее законных территорий, которые закреплены нормами международного права.