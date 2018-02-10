На чем экономят украинцы: отказываются от отпусков, но тратят на еду и лекарства

Источник: Українські новини

Народ чуть меньше начал урезать себя в еде и чуть больше – в отпуске и досуге. Половина украинцев (52%) оценивают достаток своей семьи как плохой, еще 39% – как средний, и только 6% наших граждан считают себя достаточно состоятельными. Такие неутешительные результаты показало свежее исследование компании Research & Branding Group, пишет газета "Сегодня".

Социологи опросили в декабре 2017-го 1801 человека изо всей Украины, кроме Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно опросу, за последние два года на нескольких важных статьях расходов украинцы стали экономить меньше. Хотя сегодня большинство наших граждан продолжают урезать траты на одежду (56%) и еду (50%), по сравнению с 2015 годом сейчас на этих категориях проявляют бережливость чуть меньше. Так, два года назад сокращали траты на одежду 60% украинцев, а на продукты – 62%. Зато эксперты отмечают повышение числа украинцев, которые регулярно обновляют гардероб на секонд-хендах.

Похожая ситуация и с "коммуналкой". Если в 2015-м на ней экономили 41%, то в 2017- м – на 2% меньше (39%).

Также все больше украинцев перестают отказывать себе в тратах на лечение и медикаменты. Если два года назад на лекарствах экономили 38% респондентов, то сегодня – уже 35%.

Больше всего за последнее время у нас стали экономить на покупке крупной бытовой техники – за два года процент экономящих возрос с 22% до 32%. На 6% больше украинцев стало сокращать траты и на приобретение мелкой бытовой техники (с 25% до 31%). Похожая ситуация обстоит и с покупкой предметов роскоши, недвижимости или автомобилей. Экономят на этих статьях расходов 21% и 23% соответственно – это на 7 и 8% больше, чем в 2015-м.

Популярнее у жителей нашей страны становится и экономия на отпусках и развлечениях. Сегодня на них перестали тратиться уже 47% и 39% опрошенных против 44% и 31% в 2015-м.

"Тенденция к сокращению трат на отдых действительно есть, – подтверждает психолог Лилия Воронина. – Наш народ давно привык пахать на нескольких работах, а сегодняшние экономические условия эту привычку только усугубляют. На отдых времени и средств не остается".

Также, по ее словам, платные развлечения сегодня чаще замещают бесплатными.

"Люди ищут альтернативу – и успешно. Например, не едят в пиццерии, а готовят пиццу сами. Тот же фильм можно и дома посмотреть, а не в кино", – поясняет эксперт.

Также в категориях, на которых экономят все больше украинцев, оказались траты на транспорт (26% против 19% в 2015-м), образование (12% против 9%) и связь (19% против 18%).

За последние два года относительно стабильным остается количество тех, кто может позволить себе все, – их все так же мало. В 2015-м таких было 2%, а в 2017-м – 3%. По сравнению с 2015-м стало больше тех украинцев, которые затрудняются ответить, в каких категориях им приходиться затягивать пояса, – 10% против 4% соответственно.

Кроме того, в 2017-м появилась и новая категория граждан – тех, кто экономит на всех статьях расходов. Таких – 1%.