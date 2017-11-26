На детском Евровидении-2017 победила россиянка

Источник: Корреспондент.net

В финале детского Евровидения 2017, который состоялся в воскресенье, 26 ноября, в Тбилиси (Грузия), победу одержала российская исполнительница Полина Богусевич с песней Крылья.

Отмечается, что россиянка набрала 188 баллов.

Второе место со 185 баллами занял Григол Кипшидзе из Грузии. На третьем – Изабелла Кларк из Австралии, у нее 172 балла.

Представительница Украины Анастасия Багинская с песней Не зупиняй заняла седьмое место. Она получила 147 баллов.

Всего в финале детского Евровидения 2017 участвовало 16 конкурсантов.