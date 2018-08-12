На Днепропетровщине нашли 500-киллограммовую бомбу

Источник: Корреспондент.net

Возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка. На место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ведомства.

"В 13.30 пиротехники изъяли бомбу и в 14.30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", – говориться в сообщении.