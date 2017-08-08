08.08.2017
На Днепропетровщине ссора между мужчинами переросла в стрельбу
Источник: КорреспонденТ.net
У одного из магазинов в Криничанском районе Днепропетровской области между мужчинами-односельчанами возникла ссора, которая вскоре переросла в стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Сначала мужчины словесно оскорбляли друг друга, потом в ход пошли кулаки. А позже и травматический пистолет.
"Во время ссоры один из участников конфликта – 64-летний мужчина – не придумал ничего лучшего, как позвонить своему 23-летнему сыну и пожаловаться на обидчика. Сын вместе с другом мгновенно прибыли на место конфликта и начали стрелять из травматического оружия в сторону оппонентов", – сообщили в полиции.
В результате стрельбы пострадали три человека. Их госпитализировали в больницу.
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