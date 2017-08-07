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07.08.2017

На Днепропетровщине убийца хранил труп в шкафу

Источник: КорреспонденТ.net

В одной из квартир в Верхнеднепровске (Днепропетровская область) под кучей тряпья в шкафу в полиэтиленовом пакете полицейские обнаружили мумифицированное тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Выяснилось, что 45-летняя горожанка находилась в розыске с 17 февраля. Тогда в отделение полиции обратилась ее мать и сообщила, что 29 января ее дочь ушла из дома и больше не возвращалась.

Сотрудники уголовного розыска Верхнеднепровского отделения полиции установили, что 2 последних года своей жизни женщина проживала вместе с 56-летним мужчиной. Затем их пути разошлись, но женщина часто наведывалась к нему в гости. Когда в квартире подозреваемого нашли тело умершей, он рассказал, что 30 января пришел домой и увидел свою любимую мертвой. Испугавшись, он спрятал тело в шкафу.

Однако версия подозреваемого развалилась, когда судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате острой кровопотери в связи с травмой шеи. Тогда мужчина признался, что в этот день он попросил женщину приготовить ужин, однако она потратила деньги на алкоголь. Хозяин разозлился и ударил бывшую возлюбленную кухонным ножом в шею. Убедившись, что женщина умерла, он натянул на тело полиэтиленовый пакет и спрятал в шкафу. В последующие месяцы, когда гости хозяина интересовались, откуда в доме неприятный запах, он рассказывал, что источником являются старые вещи его покойной матери.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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