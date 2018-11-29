На долг Газпрома набежало $150 млн пени - Нафтогаз

По его словам, если раньше Газпром был должен Нафтогазу 2,56 млрд долларов по решению арбитража, то сейчас долг составляет почти 2,7 млрд долларов.

"Газпром должен заплатить нам почти 2,7 млрд долл. По крайней мере в трех юрисдикциях - Швейцария, Великобритания и Нидерланды - проводим принудительное взыскание. Соответственно, у нас продолжаются судебные процессы относительно ареста активов Газпрома и реализации этих активов для того, чтобы мы получили деньги, которые нам должен Газпром, - рассказал Витренко.

Он также напомнил, что Нафтогаз начал новый арбитраж о невыполнении Газпромом обязательств по снабжению газа.

"То есть, в добавление к тому, что мы уже выиграли у Газпрома, мы считаем, что они еще должны заплатить", - подытожил Витренко.