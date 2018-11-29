На долг Газпрома набежало $150 млн пени - Нафтогаз
Источник: Корреспондент.net
На долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража набежала пеня в 150 миллионов долларов. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в четверг, 29 ноября.
"Газпром должен заплатить нам почти 2,7 млрд долл. По крайней мере в трех юрисдикциях - Швейцария, Великобритания и Нидерланды - проводим принудительное взыскание. Соответственно, у нас продолжаются судебные процессы относительно ареста активов Газпрома и реализации этих активов для того, чтобы мы получили деньги, которые нам должен Газпром, - рассказал Витренко.
Он также напомнил, что Нафтогаз начал новый арбитраж о невыполнении Газпромом обязательств по снабжению газа.
"То есть, в добавление к тому, что мы уже выиграли у Газпрома, мы считаем, что они еще должны заплатить", - подытожил Витренко.