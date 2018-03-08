На Донбасс направили более 200 тонн гумпомощи

Основной акцент в гособоронзаказе будет сделан на ракетной и бронетанковой технике, средствах радиоэлектронной борьбы, антиснайперских системах и ПВО.

Боевики за день шесть раз обстреляли силы АТО, один военный погиб, – штаб

В зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков, - штаб

За минувшие сутки в АТО никто из украинских военных не погиб и не был ранен

Режим тишины на Донбассе продолжался более суток. Однако сегодня в полдень сепаратисты возобновили огневые провокации и нарушили перемирие, заявили в штабе АТО.

Провокации направлены против мирного населения, под обстрел могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры

Минобороны предупредило о возможных провокациях и терактах со стороны боевиков на Донбассе

Здание обстреляли из гранатомета. Сепаратисты утверждают, что произошел террористический акт. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что в селе Новоалександровка сейчас проживают 17 человек

На линии соприкосновения вновь не наблюдалось полного прекращения огня. В штабе сообщили, что вследствие вражеских обстрелов четверо украинских воинов получили ранения.

Противник активно применял минометы калибра 120 и 82 мм на Донецком и Луганском направлениях – в районе Новозвановки, Троицкого и Широкино.

Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира.

Вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО

Сейчас его жизни ничего не угрожает

Боевики подорвались на своих же минно-взрывных заграждениях, подчеркивают в штабе

Штаб АТО: На Донбассе сегодня на мине подорвались двое боевиков - граждан России, один погиб

В субботу в зоне АТО не зафиксировали ни одного обстрела

С начала суток зафиксировано пять обстрелов сил ВСУ на Донбассе со стороны сепаратистов - в результате погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Штаб: На Донбассе погиб один боец, еще один ранен

В Луганской области сепаратисты обстреляли поселок Подлесное из артиллерийских систем калибра 152 мм. Один из снарядов попал в дом, но никто не пострадал.

Полное и бессрочное прекращение огня на Донбассе начнет действовать с 5 марта. Стороны договорились о прекращении наступательных действий и разведывательных операций.

Сепаратисты продолжают обстрелы в зоне АТО вопреки договоренности трехсторонней контактной группы о полном перемирии, которое должно было начаться 5 марта.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - сообщили в Госпогранслужбе.

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территорию Донецкой области более 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает Госпогранслужба Украины.

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