13.03.2019
На Донбассе боевики обстреляли школу
Источник: Українські новини
В понедельник, 11 марта, на Донбассе боевики, которые ранили двух украинских военных 13 марта, обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Так, сообщается, что данные об обстреле были получены из отчета СММ ОБСЕ от 12 марта.
В населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.
Отмечается, что оценка миссии указывает на недавно возникшие повреждения в школе, которые были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.
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