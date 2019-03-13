На Донбассе боевики обстреляли школу

Источник: Українські новини

В понедельник, 11 марта, на Донбассе боевики, которые ранили двух украинских военных 13 марта, обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, сообщается, что данные об обстреле были получены из отчета СММ ОБСЕ от 12 марта.

В населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.

Отмечается, что оценка миссии указывает на недавно возникшие повреждения в школе, которые были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.