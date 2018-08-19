На Донбассе днем продолжались обстрелы - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение дня воскресенья, 19 августа, за период с 7:00 до 18:00 сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

"В эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - доложили в штабе.

В течение дня воскресенья, 19 августа, за период с 7:00 до 18:00 сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

"В эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - доложили в штабе.