На Донбассе днем продолжались обстрелы - ООС
Источник: Корреспондент.net
В течение дня воскресенья, 19 августа, за период с 7:00 до 18:00 сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.
В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.
"В эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - доложили в штабе.
В течение дня воскресенья, 19 августа, за период с 7:00 до 18:00 сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.
"В эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - доложили в штабе.