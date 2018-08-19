Найти

19.08.2018

На Донбассе днем продолжались обстрелы - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение дня воскресенья, 19 августа, за период с 7:00 до 18:00 сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. 

В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

"В эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - доложили в штабе.

В течение дня воскресенья, 19 августа, за период с 7:00 до 18:00 сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.

"В эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - доложили в штабе.

Новости раздела
Война
17.08.2018
На Донбассе за день ранен один военный
За день сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом тяжелое вооружение не применялось.
Война
16.08.2018
Сепаратисты применили Грады в районе Светлодарска
В сторону позиций Объединенных сил были выпущены 13 реактивных снарядов калибром 122 мм. Также сепаратисты вели огонь из 120-мм минометов.
Война
14.08.2018
Сепаратисты обстреляли промсектор Новолуганского
Следствием обстрелов может стать разрушение очистных сооружений и попадания вредных отходов в местные водоемы.
Война
13.08.2018
В зоне ООС за день 14 обстрелов, ранен военный
Пять раз сепаратисты стреляли из тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранен один украинский военный.
Война
12.08.2018
ОБСЕ обнаружила на Донбассе новое оружие из России
Беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства.
Война
09.08.2018
Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
"Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование", - Фиона Фрейзер
Война
05.08.2018
День на Донбассе: 12 обстрелов, один раненый
По данным штаба, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
01.08.2018
Укроборонпром модернизировал МиГ-29
Два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.
Война
22.07.2018
Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, без потерь
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Война
22.07.2018
При взрыве в Марьинке пострадали два человека
Хозяин дома вместе с другим мужчиной во время осмотра двора дома, в котором временно не проживают, услышали хлопок и последующий взрыв.
Война
21.07.2018
Диверсант ДНР пытался взорвать поезд - СБУ
С помощью реактивного противотанкового гранатомета мужчина намеревался взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ.
Война
13.07.2018
В ВСУ на контракт приняты 17 тысяч человек
Также был увеличен оперативный резерв ВСУ, который в настоящее время составляет более 158 тысяч человек, сообщил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции.
Война
11.07.2018
Взрыв миномета Молот: у следствия три версии
После следственного эксперимента появилась новая версия взрыва - ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась.
Война
08.07.2018
На Донбассе за полгода пострадали 150 гражданских
За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе.
Война
08.07.2018
В освобожденном от боевиков Золотом-4 появилась полиция и другие представители органов власти
По состоянию на начало июля в населенном пункте Золотое-4 Луганской области появились представители Национальной полиции Украины
Война
06.07.2018
На Донбассе ранен боец ВСУ
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
30.06.2018
Сепаратисты уменьшили количество обстрелов - штаб
Сепаратисты обстреливали защитников Красногоровки из стрелкового оружия и выпустили две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово.
Война
28.06.2018
На Донбассе погибли два бойца сил ООС
Командование приняло "действенные меры огневого воздействия" на противника. Враг понес потери – пять убитыми и восемь ранены.
Война
27.06.2018
На Донбассе погибли три бойца
Враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили несовместимые с жизнью ранения.
Война
23.06.2018
День в районе ООС: ранены четверо бойцов ВСУ
Сепаратисты в течение дня восемь раз обстреливали позиции украинских военных, пять раз - из тяжелого оружия.
Война
17.06.2018
ВСУ отбили атаку по Мариуполем, ранены два бойца
Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть передовыми позициями украинских военных.
Война
23.05.2018
Полигон Широкий лан готов на 80% - Порошенко
На полигоне уже построены 11 корпусов казарм, в которых в настоящее время выполняются внутренние работы.
Война
21.05.2018
В Марьинке при обстреле погиб мирный житель - ВГА
Мужчина вышел в свой двор на окраине города и был убит наповал пулей сепаратистов. В настоящий момент обстрел продолжается.
Война
20.05.2018
ООС: Бои по всей линии соприкосновения
Украинские военные сообщили, что сепаратисты применяют тяжелую артиллерию. ВСУ за последние cутки потери не понесли.
На Донбассе за день ранен один военный | ООН призвала усилить гумпомощь жителям Донбасса