На Донбассе днем стреляли из запрещенного оружия
Источник: Корреспондент.net
С начала суток в четверг, 10 января, сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Среди украинских военных пострадавших в результате обстрелов нет.
Отмечается, что один из обстрелов проводился из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и Павлополя на Мариупольском направлении.
"Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.