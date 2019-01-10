На Донбассе днем стреляли из запрещенного оружия

Источник: Корреспондент.net

С начала суток в четверг, 10 января, сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Среди украинских военных пострадавших в результате обстрелов нет.

Отмечается, что один из обстрелов проводился из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и Павлополя на Мариупольском направлении.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.