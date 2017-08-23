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23.08.2017

На Донбассе договорились о прекращении огня

Источник: КорреспонденТ.net

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года. Решение принято в связи с началом учебного года на заседании в Минске в среду, 23 августа.

 

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДО и ОРЛО, в свете поддержки лидеров нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, с полуночи на 25 августа 2017 года", – цитирует специального представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика пресс-служба организации.

Сайдик отметил, что стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом, отметил представитель ОБСЕ. 

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