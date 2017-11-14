На Донбассе два села накрыли из Града – Жебривский

Источник: Корреспондент.net

Из-за обстрелов со стороны сепаратистов села Бахмутка и Жованка Донецкой области остались без электричества. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, обстрел со стороны неподконтрольной Горловки начался около 19:30 вечера. Был открыт огонь из РСЗО Град и минометов.

"Только что в Бахмутке попали в жилой дом, в котором находились супруги – мужчина и женщина. К счастью, люди остались живы, однако полдома как не было", – добавил Жебривский.