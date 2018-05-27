На Донбассе идет "горячая война" - Волкер

Источник: Корреспондент.net

Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну", заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщают Крым Реалии.

Волкер отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", ‒ сказал он.

Напомним, что ссновные потери ВСУ на Донбассе за минувшие сутки были понесены в результате попадания бойцов в засаду сепаратистов.

Во время боевого столкновения погиб один украинский военный и двое получили ранения. Пострадавших эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 26 мая, сепаратисты 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Один боец погиб, еще четверо получили ранения.

Позже стало известно о гибели двух спецназовцев Альфы в Луганской области при обстреле. Еще один боец тяжело ранен.