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18.01.2019

На Донбассе Javelin не применялись - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с громадой Золотоноши и Золотоношского района.

"Нам говорили, что невозможно получить Javelin и смертельное оружие, которым мы должны вооружить наши Вооруженные силы. Почему так важен был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие, что называется, выстрелил и забыл. И сейчас пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не было", - отметил глава государства.

По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, прекратились танковые обстрелы.

"Уже год по нам не стреляют из танков, поскольку отказываются. Представьте себе, сколько жизней мы спасли, когда закупили Javelin", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

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