На Донбассе каждую неделю от мин погибает или травмируется ребенок, - международная благотворительная организация

Источник: 112.ua

Каждую неделю на востоке Украины в среднем от мин умирает или получает ранение один ребенок. На данный момент из-за мин под угрозой находятся 220 тыс. детей. Об этом сообщил руководитель международной благотворительной организации "СОС Детские городки" в Украине Андрей Чуприков на брифинге в Мюнхене.

Чуприков объявил, что организация начнет программу информирования населения об опасности мин и инструкциями, как с ними обходиться.

"Смертельная опасность подстерегает повсюду", - заявил Чуприков.