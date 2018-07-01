На Донбассе началось летнее перемирие

Источник: Корреспондент.net

Согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в Минске, на Донбассе с 00:00 1 июля 2018 года начался режим тишины по всей линии фронта длиной 426 километров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Перемирие устанавливается на два летних месяца в связи с жатвой. "Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения", - сказано в сообщении.