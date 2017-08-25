25.08.2017
На Донбассе началось "школьное" перемирие
Источник: КорреспонденТ.net
В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 25 августа вступило в силу очередное перемирие, названное "школьным", так как приурочено к началу учебного года.
Предполагается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.
Договоренности о прекращении огня были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Накануне, 22 августа, лидеры "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в телефонном формате поддержали запланированное решение контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.
Новости раздела
Война
23.08.2017
На Донбассе договорились о прекращении огня
Перемирие наступит с полуночи 25 августа.
Война
21.08.2017
ВОЗ: Миллионы жителей Донбасса без медпомощи
В отчете Всемирной организации здравоохранения говорится об обстрелах медучреждений.
Война
20.08.2017
Штаб АТО: По Авдеевке били из гранатометов
Всего с полуночи зафиксировано 19 обстрелов.
Война
16.08.2017
ООН: 25% жителям Донбасса не хватает продуктов
На оккупированной территории 800 тысяч жителей испытывают дефицит продуктов.
Война
14.08.2017
Обнародован текст отчета ГПУ об Иловайском котле
Отчет уже передан в Международный уголовный суд в Гааге.
Война
13.08.2017
Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел
Украинская сторона также заявляет, что противник два часа обстреливал позиции сил АТО под Авдеевкой из запрещенного оружия.
Война
12.08.2017
В ДНР заявили про обращение в ООН из-за угроз СБУ
Якобы СБУ угрожает родственникам воюющих сепаратистов.
Война
11.08.2017
Брифинг ОБСЕ прервали из-за обстрела
Из-за обстрела промзоны Авдеевки онлайн-брифинг ОБСЕ завершили.
Война
09.08.2017
Установлена причина гибели бойцов под Марьинкой
В военной прокуратуре утверждают, что двое военных погибли из-за взрыва миномета.