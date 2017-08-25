На Донбассе началось "школьное" перемирие

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 25 августа вступило в силу очередное перемирие, названное "школьным", так как приурочено к началу учебного года.

Предполагается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.

Договоренности о прекращении огня были достигнуты 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Накануне, 22 августа, лидеры "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в телефонном формате поддержали запланированное решение контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.