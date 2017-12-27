На Донбассе начался обмен пленными: Боевики "ЛНР" уже передали Украине 16 человек

Источник: 112.ua

На КПВВ "Майорск" на Донбассе начался масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Уточняется, что на подконтрольную Украине территорию уже передали 16 украинцев, которые находились в плену "ЛНР". В настоящее время проходит обмен с боевиками "ДНР".

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на слова уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской, 43 человека из списка тех, кого передают боевикам, отбыли наказание и были освобождены, поэтому не приехали на обмен. Также есть часть людей, которые приехали на обмен, однако отказываются возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донбасса, их около 10-15 человек. Лутковская подчеркнула, что каждый из них будет опрошен в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться в ОРДЛО.

По информации подконтрольных сепаратистам СМИ, на КПВВ, в районе которого проходит обмен, скопилось значительное количество людей - около трех тысяч. Связано это с тем, что члены НВФ временно прекратили пропуск граждан через линию разграничения со своей стороны.