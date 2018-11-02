На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Источник: Корреспондент.net

На неподконтрольной Украине части Донбасса под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в пятницу, 2 ноября.

Отмечается, что беспилотник ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия на южной окраине Желтого.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около двух км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - говорится в сообщении.