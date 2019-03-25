На Донбассе обстреляли две школы - СЦКК

Источник: Корреспондент.net

Украинская сторона СЦКК заявила, что сепаратисты обстреляли два школьных заведения в оккупированном Донецке. Об этом в понедельник, 25 марта в соцсети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что, по данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта 2019 года, в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка на ул. Самарской представителями миссии зафиксировано повреждение здания школы.

"Это - 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесены огнем из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Как сообщается, при попытке патруля СММ выяснить обстоятельства происшествия, запуганные сепаратистами работники школы отказались ответить на любые вопросы.

Отмечается, что указанная схема свидетельствует, что ВСУ никоим образом не могут быть причастны к повреждению школы по тем причинам, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров, что является недостижимой целью для стрельбы из пулемета, а также и то, что школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами.

"Учитывая то, что повреждение находится на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома", - говорится в сообщении.

Во втором случае по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский (неподконтрольный правительству) команда миссии ОБСЕ видела 1-сантиметровый проем и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. При этом, как сообщается, работникам школы запретили впускать наблюдателей миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу. Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.

"Указанная схема подтверждает, что Вооруженные силы Украины не могут быть причастны к выстрелу по школе, учитывая то, что расстояние до фактической линии соприкосновения и соответственно нахождения ближайших позиции украинских военных составляет более 2200 м. Кроме того, здание школы находится внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов. Более того, профиль рельефа в направлении украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия", - сообщили в СЦКК.