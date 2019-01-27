27.01.2019
На Донбассе очистили от мин почти 45 га за неделю
Источник: Корреспондент.net
В течение недели подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил очистили от мин 44,61 га территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 27 января.
"По итогам выполнения задач в течение недели подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил: очищено 44,61 га территории, обнаружено и обезврежено 63 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.
По информации ООС это обеспечило ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места. Также смогли функционировать пункты оказания помощи населению в пределах КПВВ, где была оказана различная помощь более 300 лицам.
Также военные добавили, что основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
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