На Донбассе очистили от мин почти 45 га за неделю

"По итогам выполнения задач в течение недели подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил: очищено 44,61 га территории, обнаружено и обезврежено 63 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.

По информации ООС это обеспечило ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места. Также смогли функционировать пункты оказания помощи населению в пределах КПВВ, где была оказана различная помощь более 300 лицам.

Также военные добавили, что основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.