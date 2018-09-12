На Донбассе погиб 20-летний воин

Источник: Корреспондент.net

В зоне проведения ООС в среду, 12 сентября, погиб 20-летний боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский из Шостки. Об этом в Facebook сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

Нога отметил, что в память о защитнике в городе объявлен траур.

"Сегодня в зоне АТО героически погиб шосткинец, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский. Ему было всего 20 лет. В городе объявлен траур на ближайшие 3 дня. О дате похорон будет сообщено дополнительно", - сообщил мэр Николай Нога.

Он также рассказал, что молодой человек учился в Шосткинском химико-технологическом колледже.

"Не закончив обучение, Ярослав вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, отправился на восток защищать Родину. Ярослав Бугаевский был человеком с активной жизненной позицией, имел многочисленные спортивные достижения (медали, черный пояс по айкибу до). Всегда чутко относился к родственникам, помогал друзьям", - рассказал городской голова Шостки.