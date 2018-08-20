На Донбассе погиб 21-летний военный

Источник: Корреспондент.net

Под Авдеевкой от пули снайпера погиб 21-летний командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко с позывным "Прокурор". Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 20 августа.

Отмечается, что военный услышал выстрелы, вышел из блиндажа проверить, что происходит.

Боец лишь посмотрел в тепловизор, и именно в этот момент снайпер попал ему в голову. Шансов выжить у Владислава не было.

По данным штаба ООС, инцидент произошел 18 августа под Авдеевкой в Донецкой области. Погибшему был 21 год, он имел звание сержанта и служил в 92-й отдельной механизированной бригаде. Боец родом из села Камышеватое, Новоукраинского района Кировоградской области.

Ранее на трассе Житомир-Бердичев в автомобильной аварии погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72 отдельной механизированной бригады Александр Лищук, который ехал на собственную свадьбу.