На Донбассе погиб боец, еще один ранен - штаб

Источник: Корреспондент.net

С начала суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - в результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook вечером в понедельник, 15 октября

"При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавляют в штабе ООС.