18.08.2018
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен
Источник: Корреспондент.net
С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в вечерней сводке в субботу, 18 августа.
Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил ООС в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.
Также в районе Авдеевки зафиксирован обстрел из минометов калибром 82 мм.
В штабе заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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