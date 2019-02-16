На Донбассе погиб сапер ГСЧС

Источник: Корреспондент.net

Возле поселка Пески Донецкой области в субботу, 16 февраля, при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, в результате которого погиб сотрудник ГСЧС. Еще трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов по обнаруженному возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрону с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - пишет он.

Князев уточнил, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. На место ЧП направлены самолет санавиации для эвакуации раненых.