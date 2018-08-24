На Донбассе погиб украинский военный

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в пятницу, 24 августа, сепаратисты 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Один украинский военный погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, враг 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В частности, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино. В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов.

В течение дня один военнослужащий погиб и двое были ранены.