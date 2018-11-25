На Донбассе погиб украинский военный
Источник: Корреспондент.net
В течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в воскресенье, 25 ноября, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке.
Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, из минометов калибра 120-мм сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два противника уничтожено, еще три получили ранения.