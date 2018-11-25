На Донбассе погиб украинский военный

Отмечается, что дважды противник вел обстрелы из оружия запрещенного минскими соглашениями.

"В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 120-мм сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два противника уничтожено, еще три получили ранения.