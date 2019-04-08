На Донбассе погиб военный из Прикарпатья

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе погиб уроженец Ивано-Франковской области Ярослав Чемный. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в Facebook.

"Опять потеря... В районе боевых погиб житель Угорников Ярослав Чемный (1988 г. р.). Выражаю искренние соболезнования семье, дай вам Бог сил справиться с этой горькой утратой. Герои не умирают!" - написал городской голова.