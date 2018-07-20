20.07.2018
На Донбассе погиб военный
Источник: Корреспондент.net
В зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на пятницу, 20 июля, погиб военнослужащий из Житомирской области. Об этом сообщили в Малинском городском совете.
Погибший Сергей Александрович Огородник был 1985 года рождения.
За боевые заслуги военный награжден орденом За мужество 3 степени.
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