На Донбассе погиб военный

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 22 марта, сепаратисты шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В штабе зафиксировали обстрелы снайперов и использование запрещенного Минского договоренностями вооружения.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник обстрелял позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север. В частности, дважды из 120 мм и 82 мм минометов и из автоматических станковых гранатометов вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки и из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-1.