На Донбассе погибли два бойца сил ООС

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала текущих суток, 28 июня, погибли два бойца ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

"Всего в течение дня зафиксировано семь случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них шесть раз с применением минометов и танков. Горячее всего было в районе населенного пункта Пивденне, что на Горловском направлении", – говорится в сообщении.

Враг открывал огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта.

"В ходе боя командир взвода Валерий Каземирович Шишан увидел, что тяжело ранен боец резервной группы. Без сомнений командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделении мужчина был самым старшим, скоро ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы Андрей Волос. Ему было всего 25 лет.

"В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил приняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Пивденного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Пивденного враг понес потери пять убитыми и восемь ранены", – заявили в пресс-центре ООС.

Кроме того, на мариупольском направлении противник продолжил вести огонь по украинским позициям с применением запрещенным минскими договоренностями оружия. Так, под огнем минометов оказались защитники Гнутово.

А на луганском направлении противник с позиции в населенном пункте Голубовское вел огонь из танка по защитникам Новотошковского. Отмечается, что данный факт задокументировали и передали в международные организации.