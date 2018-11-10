На Донбассе погибли двое военных, еще двое ранены

Источник: Корреспондент.net

В зоне проведения операции Объединенных сил на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

В штабе отметили, что силы ООС понесли потери во время проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами.

В течение суток оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 3 раза, дважды вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Тарамчук, в районе населенного пункта Новотошковское оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.